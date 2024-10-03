الاحتلال يمارس حرب إبادة تعليمية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، مرتكبةً مجازر إضافية ضد المدنيين، وسط وضعٍ إنساني كارثي نتيجة الحصار.

وفي التفاصيل،استشهد شاب وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار غربي المخيّم الجديد شمالي مخيّم النصيرات وسط القطاع، متابعاً أنّه "وقعت إصابات من جرّاء قذيفة مدفعية أصابت بناية زريق في مخيّم النصيرات".

وواصلت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط مدينة الأسرى غربي النصيرات إطلاق النار والقذائف المدفعية على منازل المواطنين على مناطق مختلفة من أنحاء المخيم منذ ساعات الفجر الأولى، ليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّه جرى انتشال 5 شهداء بينهم امرأة وطفلان وأصيب آخرون من عائلة درويش النازحة في منزل لعائلة أبو سمور في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد الأسير المحرّر والمبعد إلى غزة عبد العزيز صالحة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين داخل مدرسة في جوار العيادة الحكومية في دير البلح وسط القطاع.