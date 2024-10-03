رفع سعر مازوت التدفئة من 2000 إلى 5000 ليرة لليتر

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد قراراً رفع بموجبه سعر ليتر المازوت المدعوم للتدفئة من 2000 إلى 5000 ل. س بمعدل زيادة 150 بالمئة.

وضمن كتاب موجه من رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي إلى رئيس اللجنة الاقتصادية سامر الخليل ووزيري النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تضمن تعديل سعر مازوت التدفئة للموسم 2024-2025 ليصبح 5000ل. س.

وأوضح الكتاب أنه وفي إطار متابعة الواقع الاقتصادي وبهدف الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وحسن إدارتها بكفاءة وفاعلية، وفي ظل محدوديتها ولاسيما المشتقات النفطية ولضمان توفيرها للمواطنين، قام مجلس الوزراء بالموافقة في جلسته الأخيرة وفي ضوء مبررات وزير النفط ومداولات الوزراء على هذا التعديل.

وكلف رئيس الحكومة اللجنة الاقتصادية متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المطلوبة في ضوء ذلك.

ووفقاً للتعديل الجديد فقد أصحبت مخصصات العائلة من مازوت التدفئة المدعوم المقدرة بـ50 ليتر سنوياً، تكلفها 250 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 100 ألف ليرة، في حين تدفع العائلة المستبعدة من الدعم ثمن مخصصاتها 535750 ليرة، ليصبح الدعم المقدر للبطاقة بعد رفع السعر نحو 285750 ليرة للعائلة.

وفي مقاربة أخرى من وجهة نظر الحكومة يمكن تقدير قيمة الوفر المحقق للحكومة نتيجة هذا الرفع بحوالي 600 مليار ليرة سنوياً من إجمالي الدعم الذي كانت تتحمله الحكومة قبل الرفع وفقاً لعدد البطاقات المدعومة والمقدرة بــ4 ملايين بطاقة، (ووفقاً لأخر نشرة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحددة لسعر ليتر المازوت بـ 10715 ليرة، فإن الدعم المقدر كان يصل إلى حوالي 1743 مليار ليرة، وبعد الرفع وفقاً لسعر النشرة يصبح الدعم المقدر لمادة مازوت التدفئة سنوياً نحو 1.143 مليار ليرة)

الوطن