مسؤولون أميركيون: حزب الله لديه مخزون مخفي من الأسلحة

أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أنّ حزب الله "يمتلك مخزوناً مخفياً من الأسلحة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية، التي أشارت إلى أنّ "إسرائيل لم تتمكن من تدمير ترسانة حزب الله".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إنّ حزب الله "امتنع حتى الآن عن استخدام الأسلحة بعيدة المدى والأكثر تطوراً"، مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ "الكروز"، في المواجهات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك، حذّرت الشبكة أيضاً من أنّ حزب الله "يمثّل خطراً" على الاحتلال الإسرائيلي.

ويتلاقى ما أوردته "سي أن أن" مع ما ذكرته "وول ستريت جورنال" سابقاً، عن امتلاك حزب الله، "ترسانةً ضخمةً من الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيّرة"، التي يمكنه نشرها في مواجهة التقدّم الإسرائيلي في الحرب البرية.

ومن بين أسلحة حزب الله "الجديدة والأكثر خطورةً، صاروخ ألماس الموجّه المضادّ للدبابات"، وفقاً لما أوردته الصحيفة الأميركية، وهو يمنح حزب الله "درجةً أعلى بكثير من الدقة في ضرباته، مقارنةً بما كان الأمر عليه في عام 2006"، عندما أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى "امتلاك حزب الله نحو 12000 صاروخ وقذيفة" في حينها.

وفي السياق نفسه، تحدثت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية سابقاً عن قدرة حزب الله على إطلاق "ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يومياً على إسرائيل، في هجمات كثيفة مصممة لإرباك الدفاعات الجوية" إذا أراد، وهو ما حذّرت منه دراسة حديثة أجرتها جامعة "رايخمان" الإسرائيلية.