إصابة ثمانية أشخاص بحادث سير على طريق صافيتا دريكيش

ورد أخبار إلى مركز شرطة صافيتا في ريف طرطوس بوقوع حـ.ادث سير على الطريق العام صافيتا دريكيش حيث تدهورت مركبة نوعها (باص هونداي) ما أدى إلى إصـ.ابة ثمانية اشخاص، وعلى الفور توجهت دورية من مركز شرطة صافيتا وتم إسعاف المصـ.ابين إلى مشفى الباسل في طرطوس ومشفى دريكيش الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وبالتحقيق الأول تبين أن سبب الحـ.ادث يعود لعطل فني (بالباص هونداي )وعدم أستجابة الفرامل بأحد المنعطفات ما أدى إلى تدهورها وخروجها عن الطريق وأصطدامها بمركبة (كيا ريو) وشاحنة هونداي

تم إزالة آثار الحـ.ادث، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في مكان الحادث.