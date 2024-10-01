من هو الناجي الوحيد في قيادة الحزب ؟

يُعرف بلقب “الحاج أبو حسين”، وهو قائد وحدة “بدر”، إحدى التشكيلات العسكرية البارزة في “حزب الله”. وتفيد تقارير إسرائيلية بأنه تولى قيادة وحدة “الرضوان” النخبوية بعد اغتيال إبراهيم عقيل في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.

لا تُعرف الكثير من التفاصيل عنه، حيث تشير التقارير إلى أنه في الستين من عمره وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور جنوب لبنان. ووفقًا للتقارير، نجا “أبو علي رضا” في تسعينيات القرن الماضي من محاولة اغتيال استهدفته مع إبراهيم عقيل، وتدرج في المناصب العسكرية داخل هيكلية “حزب الله” حتى أصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.

يُعتبر ضمن الجيل الثالث من قيادات الحزب، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران. نادر الظهور في العلن، وعندما يظهر يكون متستراً أو مغطى الوجه، ويتحدث عن مهام أو أهداف أو معلومات عسكرية تتعلق بالحزب.

وكالات