عدوان إسرائيلي على دمشق واستشهاد الإعلامية صفاء أحمد

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري: إنه “نحو الساعة 05: 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها”.

وتابع المصدر: “أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة”.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري استشهاد الاعلامية والمذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له حي المزة في العاصمة دمشق.

وصفاء هي مقدمة برامج ومحاورة ومدربة لفن الإلقاء والتقديم التلفزيوني، تعمل في القناة السورية.

بدأت صفاء العمل الإعلامي منذ عام 2002، وقدمت العديد من البرامج والساعات التلفزيونية والندوات الحوارية المباشرة.

وقدمت صفاء أحمد العديد من البرامج أبرزها «حاضنة الحياة، ونجوم صغيرة، وصباح الخير، وبلدي سوريا، وحوارات في الحضارات السورية، وحلوة يا شام».

إضافة إلى «رسالة العاصي، وآخر المشوار، ولشباب رأي، ورحلة في كتاب، ومؤخرا شمس السورية».

