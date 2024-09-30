العدوان الإسرائيلي يكثّف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة على ضاحية بيروت الجنوبية ، وذلك منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عدّة مناطق لبنانية.

ففي الجنوب، طالت الغارات: طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، الحوش، كفرا، كفركلا، الطيبة، القصيبة، الوزاني، كفرشوبا، القاسمية، قبريخا، وادي برغز، مجرى نهر بلاط، مجرى النهر بين زوطر وديرسريان.

وفي البقاع استهدفت غارات الاحتلال: قرحا، الهرمل، سهل بدنايل، الرفيد.

ورغم العدوان الإسرائيلي المستمر، تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان في استهداف مواقع الاحتلال والمستوطنات التي أنشأها في فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان "ستهزم قوات الاحتلال الإسرائيلي"، إذا ما أقدمت على شنّ اجتياح بري ضدّ لبنان، مضيفاً أنّ الحلفاء "سيتدخلون إذا ما توسعت المعركة".

وإذ أشار قماطي إلى أنّ أرض الجنوب اللبناني "ستتحوّل إلى مقبرة لقوات الاحتلال" في حال دخولها، فإنّه شدّد على امتلاك المقاومة الكثير من القدرات والأسلحة التي لم تستخدمها حتى الآن، واستعداد المقاومين التام للاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، النائب حسن فضل الله، أمس الاثنين، أنّ المطلوب "الصمود فالصمود والصمود"، مؤكّداً: "معنوياتنا عالية".

وحول التهديد الإسرائيلي بهجوم بري على لبنان قال فضل الله للميادين: "حين نواجه العدو في الميدان نعرف كيف يفرّ من أمام المقاومين والمجاهدين".

وأكّد: "نملك الإرادة التي نعبّر عنها في الميدان ومقاومتنا تقاتل من الناقورة حتى شبعا"، مشدداً على أنّ "بيئة المقاومة عظيمة وعصية على الانكسار".

وفيما قال إنّ "معركتنا هي منع العدو من تحقيق أهدافه"، شدّد فضل الله على أنّ الآن هي "لحظة مواجهة وصمود"، وأنّ "الأولوية لوقف العدوان على شعبنا وبلدنا وعلى الشعب الفلسطيني"