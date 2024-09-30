انفجارات عنيفة تهز مدينة ديرالزور شرق سوريا

30-09-2024

انفجارات عنيفة تهز مدينة ديرالزور شرق سوريا

وقعت انفجارات قوية في مدينة دير الزور شرق سوريا فجر اليوم الأحد.

وأوضحت الإذاعة أن “الانفجارات سُمعت في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك حي هرابش وشارع بور سعيد شرق المدينة، بالإضافة إلى انفجارات من جهة البوكمال شرق دير الزور”.

كما أشارت إلى أن “الانفجارات سُمعت أيضًا بالقرب من حقل كونيكو للغاز شمال شرق دير الزور، حيث نُفذت هجمات بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على الحقل”.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادرها، أن قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل كونيكو تعرضت للقصف، مؤكدةً إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه القاعدة، وأسفرت الهجمات عن أضرار مباشرة في البنية التحتية للقاعدة دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن آخر هجوم تعرضت له هذه القاعدة كان في 29 أغسطس الماضي، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

روسيا اليوم

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