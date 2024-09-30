رئيس أركان الجيش الإيراني: قريبا يتحدد مصير فلسطين والمنطقة

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن مصير المنطقة وفلسطين “سيحسم قريبًا”.

وأضاف باقري، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “طريق الشهيد نصر الله سيظل ينبض بالقوة والإشراق”.

وأردف قائلاً: “بإرادة المقاومة اللبنانية الصلبة ودعم مجاهدي الأمة، سيتم تحديد مستقبل المنطقة وفلسطين العزيزة في القريب العاجل”.

وكان “حزب الله” اللبناني قد نعى أمينه العام حسن نصر الله، الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله في ضربة جوية استهدفت مقر الحزب يوم الجمعة في الضاحية الجنوبية من بيروت.

ومن جهته، صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن دماء نصر الله “لن تذهب سدى”، مؤكداً أن “ضربات المقاومة ستصبح أكثر ضراوة وقوة”.

ودعا البرلمان الإيراني إلى “رد صارم على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت واغتيال نصر الله”.

روسيا اليوم