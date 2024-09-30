“سي إن إن”: قوات أمريكية تنتشر في قبرص وتستعد لسيناريوهات مختلفة

ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة قامت، الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، بنشر “عشرات الجنود الأمريكيين” في قبرص بسبب التوترات المتزايدة بين إسرائيل و”حزب الله”.

وأشارت الشبكة إلى أن القوات الأمريكية تستعد لعدة سيناريوهات، من بينها إجلاء محتمل لمواطنين أمريكيين من لبنان، دون الكشف عن عدد الجنود المنتشرين.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، عملية النشر، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول القافلة الأمريكية المتجهة إلى قبرص.

جدير بالذكر أن جزيرة قبرص، الواقعة على بعد أقل من 500 كيلومتر من إسرائيل، كانت موقعًا للإجلاء خلال النزاع بين إسرائيل و”حزب الله” في عام 2006، كما استخدمت في السابق كموقع محايد لتوقيع اتفاقيات بين إسرائيل والدول المجاورة.

وفي تصاعد للتوترات، أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، عن نقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص ضمن خطط الطوارئ في ظل التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن بريطانيا تواصل الضغط على جميع الأطراف للتهدئة، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن إرسال “عدد محدود” من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط، على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ اندلاع المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أدى إلى مقتل 640 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة 2505 أشخاص ونزوح نحو 390 ألف آخرين.

من جهته، يواصل “حزب الله” إطلاق مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستعمرات إسرائيلية، كما أطلق صاروخًا باليستيًا على مقر جهاز الموساد في تل أبيب، وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي على حجم الخسائر البشرية والمادية، وفقًا لمراقبين.

عربي بوست