ترخيص 145 منشأة صناعية في حمص برأسمال تجاوز الـ30 مليار ليرة سورية خلال 8 أشهر

سجلت مديرية صناعة حمص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024 تحسناً واضحاً في عدد المنشآت المنفذة والمرخصة، إذ وصل عددها إلى 145 منشأة.

وقال مدير صناعة حمص بسام السعيد إن رأس مال هذه المنشآت مجتمع يبلغ 30 مليار ليرة سورية، فيما ستؤمن 800 فرصة عمل وفقاً لما نقلته رئاسة مجلي الوزراء في سوريا عبر قناتها في تلغرام.

وقال السعيد أن المنشآت التي دخلت الخدمة حتى الآن بلغت 55 منشأة موزعة على 29 منشأة صناعية و26 منشأة حرفية.

أما المنشآت الصناعية المنفذة فهي 24 منشأة بالقطاع الغذائي و4 منشآت بالقطاع الكيميائي ومنشأة واحدة بالقطاع الهندسي. وأضاف أنه يوجد 90 مشروعاً قيد التجهيز للبدء بالإقلاع.

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية الإجمالية المسجلة في مديرية صناعة حمص بلغ 11394 منشأة صناعية وحرفية في آخر إحصاء رسمي نشر منذ العام 2020

