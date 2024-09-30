غرام الذهب يبقى فوق المليون والاونصة تلامس الـ40 مليون ليرة

استمرت أسعار الذهب في سوريا صباح اليوم السبت، 28 أيلول 2024، في الاستقرار عند مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي. إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليون و100 ألف ليرة سورية، فيما اقتربت الأونصة الذهبية من حاجز 40 مليون ليرة.

هذا الثبات في الأسعار يعكس حالة السوق المحلية التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المعادن الثمينة مدعومة بالارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي والتي وصل سعر الاونصة عند 2657 دولاراً

وبحسب مؤشر أسعار الذهب، فقد حافظ سعر الغرام 18 قيراط عند 942 ألف و 857 ليرة سورية للمبيع، و 941 ألف و 857 ليرة للشراء.، فيما ظلت الأونصة السورية عند 39.8 مليون ليرة، مع استمرار ثبات أسعار الليرة الذهبية عيار 21 عند مليون و 100 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 22 عند مليون و 275 ألف ليرة سورية.



يذكر أن التوقعات العالمية تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي سيحققها الأصفر الرنان خلال الفترة القادمة بدعم من مزيد من التوقعات المتفائلة بزيادة التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية في الفترة القادمة وفقاً لوكالات الأنباء العالمية.