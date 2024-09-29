منخفض جوي سريع التأثير اعتبارا من الثلاثاء القادم

منخفض جوي سريع التأثير متوسط الفعالية يبدأ اعتباراً من أول ساعات صباح يوم الثلاثاء القادم وينتهي مع ساعات صباح الخميس، سيعمل على إنخفاض عام في درجات الحرارة بدمشق وجميع المناطق والمحافظات السورية، وهبات رياح نشطة لشديدة أحياناً، وأمطار تعمّ المناطق الساحلية تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وتمتد بعض زخات المطر بفعالية ضعيفة نحو أجزاء من إدلب وحلب وحماه وحمص وصولاً لدرعا والقنيطرة، واحتمال أقل نحو دمشق وريفها الغربي و الشمالي خصوصاً يوم الثلاثاء صباحاً.

- درجات الحرارة تنخفض نهاراً بدمشق والداخل السوري لتسجل ما بين 25 ل 27 درجة، أما ليلاً تصبح الأجواء باردة بشكل واضح، وهبات الرياح أقصاها قد يلامس حدود 45 كلم الثلاثاء و الأربعاء، نحذر من جديد احتمال تشكل تورنيدو بحري (تنين البحر) في السواحل السورية.

أخيراً... من الجمعة وما بعد تعود درجات الحرارة للإرتفاع البسيط والتدريجي مع عودة استقرار الأجواء فوق كافة المناطق والمحافظات السورية، ولكن لن يدوم الاستقرار طويلاً.. تفاصيل أكثر مع النشرات القادمة.

"هوى الشام"