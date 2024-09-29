أسعار الأعلاف إلى انخفاض … المؤسسة باعت بنحو 462 مليار ليرة.. واشترت بـ764 ملياراً

أكد المدير العام لمؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط في تصريح لـ«الوطن» أن وضع أسعار الأعلاف مستقر بل إلى انخفاض نظراً لثبات سعر الصرف، أن المؤسسة رغم ارتفاع كل المستلزمات والمواد استطاعت أن تحافظ على أسعارها قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل.

ولفت شباط إلى أن المؤسسة تصنع يومياً نحو 300 طن من المواد العلفية، كاشفاً أنه بلغت مبيعات المؤسسة من بداية العام وحتى تاريخه 219 ألف طن من مختلف المواد العلفية: نخالة، كسبة الصويا. ذرة شعير وغيرها قيمتها نحو 462 مليار ليرة سورية.

وأكد أن المؤسسة ستقوم بتأمين 721 ألف طن محلياً، واستيراد نحو 225 ألف طن من مختلف المواد العلفية، وقد بلغت خطة التصنيع نحو 75 ألف طن وبلغت كمية تصنيع مادة الحلوب الجاهز المصنعة في معامل الأعلاف العائدة للمؤسسة- دمشق عدرا حمص حلب- نحو 30 ألف طن.

ولفت إلى أن كمية المشتريات من بداية العام وحتى تاريخه قد بلغت 277 ألف طن بقيمة مقدارها 764 مليار ليرة سورية.

وأشار شباط إلى أن المؤسسة قامت بتسويق نحو 30 ألف طن من مادة الشعير من المزارعين خلال هذا العام.

وبيّن المدير العام أن المؤسسة تحقق يومياً مبيعات بمليارات الليرات ولم تتعرض لأي خسارة لأنها تسير وفق خطة دعم للمربي وكل أنواع الثروة الحيوانية تأخذ المقنن ولدينا مخازين جيدة مشيراً إلى أن عمل المؤسسة يبدأ خلال موسم الشتاء وعملنا خلال الصيف يتركز على تأمين وتخزين الأعلاف.

وعن الصعوبات أشار إلى أهمية دعم المؤسسة بالكميات الكافية من الكهرباء والمحروقات.

وأكد أن الحكومة تدعم كل أنواع الثروة الحيوانية وتوفر مستلزمات الأعلاف حيث تقوم المؤسسة بتأمين المقننات العلفية للمربين من جمعيات ومربين على مدار العام ولكل أنواع الثروة الحيوانية (أغنام وماعز وجمال وأبقار وخيول وجواميس وأسماك ودواجن)، وذلك وفقاً لمخازين مراكز فروع المؤسسة من المواد العلفية في المحافظات وبالاعتماد على الجداول الإحصائية المعتمدة أصولاً للحيازات من قطعان الثروة الحيوانية عدا الأبقار التي يتم منح المقنن العلفي فيها وفقاً لقوائم التحصين الوقائي، وقد تراوحت أرباح المؤسسة العامة للأعلاف خلال السنوات الأربع الماضية من 26 ملياراً في عام 2020 إلى 130 ملياراً في عام ٢٠٢٣

الوطن