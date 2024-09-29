ملخص كتاب شجاعة أن تكون غير محبوب

لقد بيعت أكثر من 3.5 مليون نسخة من "الشجاعة لتكون غير محبوب"، وأصبح Ichiro Kishimi و Fumitake Koga أسماء معروفة في آسيا. يشرح الكتاب كيف يمكننا تطبيق فلسفات أدلر على الحياة المعاصرة، في محاولة للعب دور أكثر نشاطًا في حياتنا، وممارسة شعور أكبر بالسيطرة.

حتى وقت قريب نسبيًا، تجنبنا مناقشة الصحة العقلية في الغرب. كانت الصحة العقلية والاكتئاب محرمات، وكان هناك دفع كبير للتركيز على هذه القضايا أكثر. "الشجاعة لتكون غير محبوب" هو كتاب رائد لأنه يقدم نهجًا مقنعًا مضادًا للتحليل النفسي الفرويدي واليونغي السائد.

سنلقي نظرة موجزة على كيف يمكن لنظريات ألفريد أدلر، القديمة منذ قرن، أن تقدم نقاشات جديدة في مناقشة وتحليل الصحة العقلية. يُنظم المؤلفون الكتاب باستخدام الحوار السقراطي، مما يجعل النظريات والحجج سهلة الفهم والمتابعة. النتيجة هي نظرة بصيرة ومثيرة للتفكير في الوكالة الإنسانية وتقرير المصير.

القوة للتغيير

غالبًا ما نكبر مع وجهة نظر تحديدية عن العالم. نميل إلى الاعتقاد بأن هوياتنا ثابتة، وأننا محاصرون في الشخص الذي نكون عليه. ومع ذلك، لدينا القوة للتغيير، وبغض النظر عن المرحلة التي نكون فيها في الحياة، يمكننا دائمًا أن ننمو ونتغير. على الرغم مما نعتقد، فإن شخصياتنا ليست ثابتة.

بينما يؤثر ماضينا علينا، فإنه ليس المحدد الوحيد لمن نحن. غالبًا ما ننظر إلى الضحايا على أنهم نتاج ماضيهم، ونفترض بشكل طبيعي أن ما يحدث في الحاضر، مرتبط بالماضي. لدينا عقلية السبب والنتيجة التي تجعلنا نفكر بطرق محددة، ويتم تعزيز ذلك بواسطة علم النفس الشعبي الذي يجادل بأن أفعالنا تعتمد على الصدمة. على سبيل المثال، نفترض أن الأطفال سيكبرون بطريقة معينة استنادًا إلى سلوكهم الحالي وتربيتهم. الاعتقاد الشائع أيضًا أن المشاكل النفسية متجذرة بشكل كبير في الماضي.

يجادل أدلر بأننا جميعًا يمكننا التحرر من ماضينا، ولا يجب أن يحدد مستقبلنا. باختصار، ليس علينا أن نخضع لتجاربنا الماضية والصدمات. من المهم ملاحظة أن ما نختبره في اللحظة الحالية يتحدد بمجموعة متنوعة من العوامل المختلفة. ليس هناك إجابة واحدة لكل شيء. مشاكلنا وقلقنا ليسا ثابتين أو محددين بحدث واحد. الأسباب وراء كيف ولماذا نشعر، متغيرة، ويمكننا دائمًا تغيير كيفية تصرفنا وتصرفنا في الحياة اليومية.

نحن نقبل العالم كما نراه

كيف تشعر بشأن التغيير؟

كثير منا يقاوم التغيير لأننا معتادون على الوضع الراهن. كما أننا لا نميل إلى تغيير وجهة نظرنا حول الأشياء لأن الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا.

تم تلقيننا التفكير في الثنائيات. يُقال لنا أن هناك الخير والشر، الحار والبارد، الضوء والظلام. حتى أننا نصنف على أننا إما شخص يحب

الكلاب أو القطط، أو شخص يرى العالم كأن الكوب نصف فارغ أو نصف ممتلئ. نرى العالم بالأبيض والأسود.

الشيء هو، بالفطرة، نعلم أن العالم ليس أبيض وأسود. نعلم أن هناك مناطق رمادية، ومع ذلك، نقع في فخ امتلاك وجهة نظر ثابتة جدًا عن العالم. البشر لا يندرجون بشكل نظيف في الفئات؛ نحن أكثر فوضوية من ذلك. شخصياتنا ليست ثابتة، والاعتقاد الأدلري هو أنه بدلاً من الإشارة إلى صفات الشخصية، يجب علينا اعتماد مصطلح "أسلوب الحياة".

وذلك لأن أسلوب الحياة يعكس السياق والبيئة، والسياق والبيئة هما محددان كبيران لكيفية تجربتنا للعالم وأنفسنا. تظهر وجهات نظرنا حوالي سن العاشرة، وهي مزيج من التجارب الإيجابية والسلبية.

عندما نتواصل مع أشخاص سلبيين، غالبًا ما نعتقد أنهم يحاولون بنشاط تغيير ظروفهم. ومع ذلك، يوضح أدلر أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص يريدون حقًا أن يكونوا سعداء، فسيغيرون. ويجادل أيضًا بأن الناس مقيدون بالألفة لأنها تجلب الراحة. هذا هو السبب الرئيسي في مقاومتنا للتغيير. لدينا خوف غريزي من المجهول، ونظل في مناطق الراحة لدينا.

النصيحة هي أن علينا أن نملك الشجاعة لمواجهة المجهول وقبول الفشل.

لا أحد كامل، فلماذا نكافح مع العيوب؟

لماذا نحاول أن نكون مثاليين عندما نعلم أننا لا يمكن أن نكون كذلك؟

إذا كان بإمكانك تغيير شيء واحد عن نفسك، فماذا سيكون؟ هل واجهت صعوبة في اختيار شيء واحد فقط؟

غالبًا ما تصبح عيوبنا الصغيرة محور تركيزنا الرئيسي. يمكن أن تصبح عيوبنا مشلولة وتتسرب إلى جميع مجالات حياتنا. لذا نسعى بنشاط لمحاولة إصلاح أنفسنا لأننا نعتقد أن عيوبنا هي جذور تعاستنا

. المشكلة هي أنه مهما فكرنا بجد، فإن إصلاح العيوب الطفيفة لن يحل المشكلات الأكبر.

انعدام الأمان هو انعدام الأمان لدينا، والآخرون يرونها فقط عندما نلفت الانتباه إليها. عندما نركز على الجوانب السلبية لأنفسنا، فهذا ما يراه الآخرون. على سبيل المثال، إذا عزلنا أنفسنا لأننا خائفون من أن يتم الحكم علينا بناءً على مظهرنا، فسننتهي بالحكم. ولكن، لن نُحكم للسبب الذي نتوقعه. سننتهي بالتقييم لأننا عزلنا أنفسنا عن قصد. في "Daring Greatly"، تقول Brené Brown إننا بحاجة إلى اعتناق ضعفنا وعيوبنا، وأننا بفعل ذلك، نظهر شجاعة حقيقية.

المقارنات كريهة

هل تمنيت يومًا أن تكون أكثر شبهًا بشخص آخر؟

نعيش في مجتمع تنافسي. تم تعليمنا لمواكبة الجونز، والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

هناك اتجاه متزايد بأننا لسنا كافيين أبدًا. نحتاج إلى تغيير هذا الاعتقاد وضبط مواقفنا تجاه التنافس. لا يوجد شيء خاطئ في التنافس بحد ذاته. التنافس هو كيف نحرز التقدم ونحقق أهدافنا. ومع ذلك، للتنافس أيضًا جانب سام. التركيز على الفوز طوال الوقت، وكونك الأفضل، يسبب الكثير من التوتر والقلق غير الضروريين. التنافس هو ثنائي آخر فرضناه على أنفسنا لأنه يؤدي إلى الفوز أو الخسارة. لقد قبلنا أن الخسارة تجعلنا فاشلين؛ ومع ذلك، كما تعلمنا، الطريقة الوحيدة التي نتعلم وننمو من خلالها هي من خلال الفشل.

لذا فإن أحد الطرق للتأكد من أننا نتحكم في طبيعتنا التنافسية هو تحديد الأهداف الصحيحة لأنفسنا. يتعلق الأمر بأن نكون متأملين فيما نريده من الحياة. الحقيقة هي أن النجاح ليس مقياسًا جيدًا للسعادة لأن الكثير من الأشخاص الناجحين ليسوا سعداء. السر هو أن ندرك أنه عندما نكون تنافسيين، نكون أحاديي التفكير ولا نركز على المجتمع أو التعاون. نحتاج إلى ضبط عقليتنا للتركيز على أن نكون أكثر تعاونًا وأن ندرك أن الآخرين لا يحكمون علينا أو يضعوننا تحت الأنظار طوال الوقت. في معظم الأحيان، مجرد مخاوفنا حول تصورات الآخرين التي تعيقنا وتمنعنا من الانخراط في كل ما تقدمه الحياة.

عِش لنفسك

الحرية الحقيقية هي أن تتمكن من العيش بناءً على اختياراتك وقراراتك.

كم مرة تجد نفسك تفعل أشياء للحصول على موافقة الآخرين؟

سلوك البحث عن الموافقة هو شيء نستسلم له جميعًا في مرحلة ما أو أخرى. يقترح مؤلفونا أن نتخلى عن هذا السلوك ونحول التركيز إلى القيام بالأشياء للحصول على موافقتنا.

يجب أن نفعل الأشياء لأننا نريد القيام بها، وليس لأننا نشعر بالالتزام. القيام بالأشياء بناءً على الواجب أو الولاء ليست أسبابًا جيدة؛ فهي تؤدي إلى عيشنا للآخرين.

على سبيل المثال، لماذا اخترت مسار حياتك أو مهنتك بالذات؟

غالبًا ما نتخذ هذه القرارات بناءً على سياقنا الاجتماعي، ويمكن لعائلاتنا وأقراننا وأصدقائنا أن يكون لها تأثير كبير على هذه الخيارات. نحتاج إلى أن نكون مستعدين لخيبة أمل الآخرين. قد يكون من الصعب قبول ذلك، ولكن لمن هم في الخلفية، 'هل أنت مستعد لخيبة أمل عائلتك وأقرانك وأصدقائك؟'

يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال نعم قاطعة ومدوية.

كيف تعيش حياتك يجب أن يتحدد بما تقدره وما تعتقد أنه صواب.

لدينا جميعًا مجموعة من القيم التي نلتزم بها، ونحتاج إلى العيش بصدق. ينصحنا مؤلفونا بعدم الانخراط بشكل كبير في حياة الآخرين. لسنا هنا لننتقد أ

و نقيم الآخرين، وعندما نضع الكثير من الضغط على الآخرين، فإنهم غالبًا ما يلجؤون إلى التمرد. التعليم هو مثال ممتاز على ذلك. لقد أُوهمنا بأن التعليم يجب أن يعتمد على المكافأة والعقاب. مرة أخرى، يعلمنا هذا الثنائي أن السلوك الجيد يتم مكافأته، والسلوك السيء يتم معاقبته. نظام القيم هذا مشكلي لأنه يعني أنك إما ستُعير أو ستُمدح.

يعطي المؤلفون مثالًا على الأطفال الذين يحصلون على علامات ضعيفة في المدرسة. الرد الفوري هو أن نكون أكثر صرامة معهم، ولكن هذا نادرًا ما يحل المشكلة. عندما نضيف الضغط إلى الموقف، تصبح الأمور أسوأ بكثير. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية عن أفعالهم. هذا أكثر صحة لأنه بدلاً من التدخل، يشجع هذا السلوك الأطفال على تحمل المسؤولية في تعلمهم. على الرغم من أنه ليس بالأمر السهل مثل تطبيق الضغط، فإن الآثار طويلة الأمد هي جيل من الأطفال الذين يمكنهم التعلم بشكل مستقل وبنضج.

التحكم علامة على أنك تحاول فرض جدول أعمال، في حين أن الدعم يشير إلى أن لديك مصالح أفضل في القلب. الخلاصة هي أننا جميعًا أفراد، وفي حين أن الآخرين قد يؤثرون علينا، فإننا كائنات منفصلة لديها إرادتها الحرة. لهذا السبب، يجب علينا جميعًا اعتماد سياسة تفضيل التعاطف على التحكم.

ترويض الأنا

كل واحد منا جزء من الإنسانية، ولا أحد أفضل من الآخر.

غالبًا ما نشعر بالعزلة والقلق، وننسحب لأننا لا نعرف مكاننا. يجادل مؤلفونا بأن الوقت قد حان لإدراك أننا جميعًا جزء من مجتمع عالمي، وأننا لسنا وحدنا.

كوننا جزءًا من مجتمع عالمي لا يتعلق فقط بالاتصال بالبشر الآخرين. نحتاج إلى التفكير أكثر من حيث الكوكب وتأثيرنا على

العالم من حولنا. خلق شعور أكبر بالهدف يعني أننا بحاجة إلى العمل لصالح الكوكب، بدلاً من العمل فقط من أجل أنفسنا.

الاهتمام بالعالم يعني أننا سنزيد من قيمتنا كمواطنين عالميين. لقد أوهمنا لفترة طويلة بأننا مركز الكون، ولكن هذا لا يفيد نفسيتنا. من خلال تشجيع المعاملة بالمثل والكرم، من المرجح أن نلهم للنظر إلى الصورة الأكبر وإيجاد هدف أكبر. لا يُدين لنا أحد بأي شيء؛ على العكس، نحن مدينون للعالم من حولنا. لذا احفر عميقًا واكتشف كيف يمكنك تغيير العالم وإحداث تأثير إيجابي.

في الختام

السعادة هي عقلية، ويمكننا تغيير كيفية نظرنا للعالم.

الاستنتاج الحاسم هو أن علينا أن نصبح مستقلين ونتخلص من الحاجة إلى التنافس مع الآخرين ومقارنة أنفسنا بهم. بدلاً من الاهتمام بما يعتقده الآخرون، يجب أن نسعى لتعزيز شعور أكبر بدورنا في مجتمعنا.