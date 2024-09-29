إخماد حريق اندلع في معمل مياه الدريكيش 

أخمد فوج إطفاء طرطوس وإطفائية وآليات مجلس مدينة الدريكيش حريق اندلع فجر الجمعة في معمل مياه الدريكيش، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات دون وجود إصابات بشرية.

وذكرت وزارة الصناعة أنه “نشب حريق في أحد مستودعات المواد البالية من المعمل، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات بما لايؤثر على عملية الإنتاج، كما يتم تبريده”.

وبيّنت الوزارة أنّه “سيتم تشكيل لجنة لمساعدة الجهات المختصة باستكمال إجراءات التحقيق، كما وجّهت لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع أية أضرار او إصابات”.

وكانت توفيت امرأة وابنتها، يوم الجمعة الفائت، إثر حريق اندلع في منزلهم بقرية كفرفو في ريف طرطوس، حيث قال مصدر محلي لتلفزيون الخبر إن “الامرأة وابنتها حوصرتا داخل المنزل، ولم تتمكنا من الهروب بعد اندلاع الحريق الساعة 12 ظهراً”.

وأُخمد حريق حراجي اندلع بداية الشهر الجاري في أراضي قرية عين بالوج بريف الدريكيش وامتد باتجاه قرية الطمارقية في محافظة حماة، وقدّرت المساحة المحروقة بأكثر من 20 دونماً من أشجار الصنوبر والزيتون والجوز والشوكيات.