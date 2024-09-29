قصف صاروخي من لبنان يصل إلى القدس المحتلة.. وتوثيق إصابةٍ مباشرة

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صواريخ من لبنان نحو شرقي القدس المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات هناك، السبت.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي انفجار كبير في القدس المحتلة، وسقوط صاروخ في مجمّع "معاليه أدوميم" الاستيطاني شرقيها.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع أضرارٍ في أحد "المباني في ضواحي القدس"، وانقطاع التيار الكهربائي" عن جزء منها، واندلاع حريق.

وتحدثت بعض التقارير الإسرائيلية عن أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان أصاب قاعدة لـ"جيش" الاحتلال في "معاليه أدوميم"، حيث نشبت حرائق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقريراً يشير إلى أن هناك حريقاً يهدد مستوطنة "متسبيه هاجيت"، وأفادت باندلاع 4 حرائق واسعة في مستوطنات شرقي القدس.

وسقط الصاروخ فيما يُسمى "متسبيه حجيت"، وهي بؤرة استيطانية رعوية قرب مستوطنة "معاليه ادوميم"، شرقي القدس المحتلة.

وجرى تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سقوط صواريخ عند "المحكمة المركزية الإسرائيلية".

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