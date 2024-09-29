العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف "تل أبيب" بالمسيّرات ثأراً للقائد الشهيد عقيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف حيوي في "تل أبيب"، صباح السبت، بالطيران المسيّر.

وأشارت المقاومة الإسلامية في العراق إلى أنّ استهدافها أتى استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، "ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأظهر تسجيل مصوّر، نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية العراقية، إهداء العملية إلى الشهيد على طريق القدس القائد إبراهيم عقيل، ثأراً لدمائه.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر السبت، عمليةً بواسطة الطيران المسيّر ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وشنّت عمليتين ضدّ هدفين آخرين تابعين للاحتلال، أحدهما عسكري في شمالي فلسطين المحتلة، والآخر حيويّ في جنوبيّها.

وأعلنت المقاومة أيضاً أنّها هاجمت هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي المحتلة، للمرة الثالثة، خلال ساعات الفجر.