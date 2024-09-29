إعلام العدو: "إسرائيل" تتعرض لهجوم من اليمن ولبنان والعراق

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، عن تعرض كيان الاحتلال لما قالت إنّه "هجوم من لبنان، واليمن والعراق".

كما جاء في إعلام العدو الإسرائيلي "سماع دوي انفجارات في إيلات في الجنوب من دون تفعيل صفارات الإنذار".

وتزامناً مع الحديث الإسرائيلي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن مهاجمتها "هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة - إيلات، بواسطة الطيران المسيّر".

فيما نقل إعلام العدو الإسرائيلي خبر نشوب "4 حرائق واسعة، في 4 مستوطنات شرقي القدس جرّاء إطلاق صواريخ من لبنان"، إضافةً إلى دوي "صفارات الإنذار نهاريا، ومحيطها، خشية تسلل طائرات مسيّرة".

وانطلقت مسيرات من لبنان في اتجاه فلسطين المحتلة، إضافةً إلى سماع عدة انفجارات في أكثر من منطقة، عقب إطلاق أسراب من المسيرات من لبنان تجاه فلسطين المحتلة".

كما وفعت انفجارات في مستوطنة "معاليه أدوميم"، أعقبتها اشتعال حرائق بعد سقوط مسيرات في المنطقة.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صواريخ من لبنان نحو شرقي القدس المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات هناك، السبت.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع أضرارٍ في أحد "المباني في ضواحي القدس"، وانقطاع التيار الكهربائي" عن جزء منها، واندلاع حريق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف حيوي في "تل أبيب"، صباح السبت، بالطيران المسيّر.

وأظهر تسجيل مصوّر، نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية العراقية، إهداء العملية إلى الشهيد على طريق القدس القائد إبراهيم عقيل، ثأراً لدمائه.

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