وفاة شخص اثر مشاجرة في حي الكورنيش الغربي باللاذقية 

أخبر فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بدخول شخص إلى أحد المشافي مفارقاً الحياة إثر تعرضه لعدة طعنات بأداة حـ.ادة بعد حصول مشـ.اجرة بينه وبين عدة أشخاص في حي الكورنيش الغربي.

تبين أن المغدور يدعى (عمار . ك) مواليد 1996، وأن المدعو (محمد . ن) هو من قام بطعـ.ن المغدور (عمار) بواسطة مـ.وس كباس ولاذ بالفرار عقب ذلك، ومن خلال المتابعة الفورية والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على الفاعل، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعـن المغدور بمـ.وس كباس بعد حصول مشـ.اجرة بينهما إثر خلاف شخصي وقيامه بإخفاء أداة الجريمة في منزل شقيقته.

تم مصادرة أداة الجـ.ريمة، ومازالت الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المشتركين في المشاجرة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية