سريع: يعلن استهداف 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استُهدفت من خلالها 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر، في أثناء توجُّهها لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح سريع، في البيان الذي تلاه خلال تظاهرات شعبية حاشدة في صنعاء، الجمعة، أنّ العملية نُفذت عبر استخدام 23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة، مضيفاً أنّها عملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجوِّ المسير والقوة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة.

وأكد سريع أنّ هذه العملية البحرية هي الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة "الفتح الموعودِ والجهاد المقدس"، والتي انطلقت إسناداً لطوفان الأقصى، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستعدةٌ لتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية النوعية، إسناداً للشعب الفلسطينيِّ ودعماً للمقاومة الإسلامية في لبنان، مضيفاً أنّ عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ هذه العملية البحرية الواسعة جاءت متزامنةً مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين، واللتين تم استهدافُهما بصاروخ فرط صوتيٍّ، من نوع "فلسطين 2" وطائرة "يافا" المسيرة.

واستهدفت العملية البوارج الأميركية جاءت بعد مناورة عسكرية دقيقة ورصد لمسرح العمليات، مشيرةً إلى أنها "أحدثت صدمة للعدو".

وقالت المصادر الرفيعة "سبق وأن حذرنا من يقف خلف العدو الاسرائيلي أن عليه التوقف عن المضي في مخططاته"، مضيفةً أنّ اليمن سيستمر في استهداف السفن والبوارج الأميركية البريطانية.

واحتشدت جماهير الشعب اليمني في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات للمشاركة في تظاهرات مليونية نصرةً لفلسطين ولبنان.

التظاهرات اليمينة تأتي، اليوم الجمعة من هذا الأسبوع، تحت عنوان "يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان".

وفي غضون ذلك، أفاد مراسل الميادين في اليمن بأن طائرة من دون طيار للعدوان الأميركي البريطاني شنت غارتين على الناحية الشمالية لمدينة صعدة شمالي البلاد.

ويشدّد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على مشاركة الشعب اليمني في التظاهرات الأسبوعية نصرةً لفلسطين في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية.