عدوان إسرائيلي على الضاحية وأنباء متضاربة حول نصرالله

شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، منفذاً سلسلة غارات، مساء الجمعة، في منطقة حارة حريك.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حياً سكنياً في حارة حريك، بحيث سُوِّيت 6 مبانٍ بالأرض من جراء هذه الغارات، مضيفاً أنّ مربعاً سكنياً كبيراً في الضاحية تعرض لعدوان إسرائيلي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيدين ووصول 76 جريحاً إلى المستشفيات، في حصيلةٍ أولية، نتيجة العدوان الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جهته، شدّد الدفاع المدني اللبناني على أن فِرَقه تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في المكان المستهدَف، وعلى إجلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

من جهتها، ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ العدوان على الضاحية نُفذ بواسطة طائرات "أف 35"، واستُخدمت فيه قنابل خارقة للتحصينات.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ كيان الاحتلال "أبلغ الولايات المتحدة الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل وقت قصير من تنفيذه".

وكان الاحتلال شنّ عدواناً على الضاحية، مستهدفاً عبر غارة جوية مبنىً سكنياً في منطقة القائم، بعدد من الصواريخ.

وأدى العدوان إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 15 شخصاً بجروح، بينهم امرأة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية.