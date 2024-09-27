استشهاد 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق

أفادت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع العسكرية بالقرب من قرية كفير يابوس في ريف دمشق.

وقال بيانٌ صادر عن وزارة الدفاع إنّ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف كفير يابوس، عند حوالى الساعة 1:35 فجر اليوم الجمعة، أدّى إلى استشهاد 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح.

وفي 9 أيلول/سبتمبر الجاري، استشهد 18 مدنياً وأصيب العشرات، من جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماه الغربي.

وتؤكد سوريا، مع تكرر اعتداءات الاحتلال على أراضيها، أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشدد على تمسكها في دعم المقاومة التي هي جزء أصيل منها.

وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا في ظل عدوانٍ إسرائيلي واسع على لبنان، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى المدنيين من جراء الغارات المكثّفة منذ نحو 4 أيام.