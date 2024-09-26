ألكسندر دوغين:



*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*



يقترب الوضع في السياسة العالمية بشكل متزايد من الخرائط الكلاسيكية للجغرافيا السياسية. والآن أصبحت المواجهة بين حضارة البحر وحضارة الأرض واضحة ومتناقضة لدرجة أن الاستخفاف بأهمية العلوم الجيوسياسية محفوف بكارثة مباشرة.

فقط الجغرافيا السياسية تشرح كل شيء بدقة ووضوح. من يقاتل مع من ولماذا؟ وأين تقع الحدود الوسيطة التي تفصل بين الحضارات والمعسكرات؟

لقد كانت الجغرافيا السياسية هي التي كان من الممكن أن تمنع انهيار الاتحاد السوفياتي، في حين أن النهج الأيديولوجي أدى إلى انهيار قوة عظمى ولم يعمل في لحظة حرجة.

في التسعينيات، تم استخدام الاقتصاد والإصلاحات كغطاء لعملاء النفوذ الغربي، الذين كادوا يفرضون سيطرة خارجية على روسيا.

لقد بذلوا جهودًا لتشويه سمعة الجغرافيا السياسية. وكان الأمر قاتلاً، حيث توسع الناتو دون عوائق نحو الشرق.

في الولايات المتحدة، تمت دراسة الجغرافيا السياسية والتصرف بشكل صارم وفقًا لأنماطها، لكننا كنا ممنوعين من ذلك. وبدلاً من الفكر الجيوسياسي، تم زرع الانحلال الأخلاقي والإثراء الجائر والفكاهة السامة والتخلف العقلي الجماعي في روسيا.

كان بوتين أول من اهتم بالجغرافيا السياسية. وبدأت البلاد ترى النور. وهذا يعني أن نفهم بشكل أكثر جدية وواقعية ما يحدث بالفعل في العلاقات الدولية. لكن لم يكن من السهل الخروج من تحت التنويم المغناطيسي لليبراليين والاقتصاديين والغربيين. استغرق الأمر وقتا.

لم تبدأ السلطات الروسية في فهم قوانين وقواعد الجغرافيا السياسية إلا مع بداية الحرب. ولكن ليس جميعها. بوتين فهمها بالطبع. ولكن حتى في نظام التعليم التابع لوزارة الدفاع، لا يتم إعطاء الجغرافيا السياسية مكانها اللائق. نعم، هناك فكرة عنها الآن، ولكنها تقريبية للغاية. ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك: يجب أن يكون جميع العسكريين، وخاصة سلك الضباط، على دراية بأساسيات الجغرافيا السياسية واجتياز الحد الأدنى في قواعدها.

وهذا ينطبق أيضًا على النخبة الإدارية بأكملها في البلاد. نعم، يتم تدريس الجغرافيا السياسية في العديد من الجامعات. ولكن يجب تدريسها والتركيز عليها في جميع المؤسسات دون استثناء. إنها تشرح بشكل موجز وبسيط العالم الذي نعيش فيه ومعنى الحرب التي نخوضها.

أجاب بوتين ذات مرة على سؤال من الأستاذ الصيني "فنغ شاولي" في نادي فالداي حول الأساس الذي يبني عليه قراراته الرئيسية: بناءً على الجغرافيا السياسية. سمع الصينيون هذه الإجابة، لكن الروس لم يسمعوا بها. ولكن يجب عليهم أن يسمعوها.

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إنني مقتنع بأننا الآن، إلى جانب تعليم التاريخ، نحتاج إلى تعليم جيوسياسي جماهيري. وبعد الثقافة العسكرية، يجب أن يجتاز موظفو الإدارة الرئاسية والحكومة، ثم المحافظون وموظفوهم، وجميع الإدارات والوزارات ذات الأهمية الاستراتيجية الحد الأدنى من المعرفة في الجغرافيا السياسية. ولن يستغرق هذا الكثير من الوقت. كتابان مدرسيان واختبار قصير يتكون من 10 إلى 12 سؤالاً. وعندها فقط سيتضح حقًا ما يطلبه القائد الأعلى منهم. وهو يطلب النصر على العدو الحضاري - الخارجي والداخلي، أو على الأقل خلق الشروط الأساسية لذلك. انتصار حضارة الأرض، روما (الثالثة) على حضارة البحر (قرطاج الجديدة). إنه يطالب بتدمير قرطاج، والجغرافيا السياسية تشرح بوضوح سبب ذلك.