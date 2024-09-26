إيران: لن تفلت إسرائيل من العقاب

دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للبنانيين عبر تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) في لبنان.

وقال عراقتشي إنّ "هذه التفجيرات يجب أن تدق ناقوس الخطر للأسرة الدولية"، مضيفاً أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يجب ألا نتغافل عنه".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل كيان إرهابي ولا ينوي السعي إلى السلام، بل يسعى إلى جرّ المنطقة إلى حرب"، متابعاً أنّ "العدوان الإسرائيلي على لبنان يتغذى على فشل المجتمع الدولي في لجم إسرائيل وأفعالها".

وهدّد عراقتشي قيادة الكيان الإسرائيلي، قائلاً: "يجب أن تعرف إسرائيل بأنها لن تفلت من العقاب".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنّ "السبيل الوحيد لمنع التصعيد هو وقف إسرائيل لإطلاق النار في قطاع غزّة ولبنان".

وقبل أيام، صرّح عراقتشي من نيويورك أنّ الاحتلال الإسرائيلي لن ينال أهدافه و"سيتلقى رداً على جرائمه"، مشدداً على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي في توتير المنطقة "خطيرة للغاية"، وتشكّل تهديداً للمجتمع الدولي بأسره.

يُشار إلى إيران قيادةً وحكومة وشعباً تؤكد وقوفها إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني أمام الوحشية الإسرائيلية، مدينة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بدعمٍ من الولايات المتحدة الأميركية.