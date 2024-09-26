الوزير صباغ يترأس وفد سورية للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ إلى نيويورك صباح اليوم لترؤس وفد سورية خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقي أيضاً عدداً من نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء المشاركين في هذه الدورة.

وفي هذا الإطار التقى الوزير صباغ بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الهندي “سوبرامانيام جايشانكار” وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات حيث أشار في هذا الصدد إلى أهمية عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين في نيودلهي خلال الشهر القادم.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين تقدير سورية لمواقف الهند الداعمة لها في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة بريكس، لافتاً إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تتمتع بها تلك المجموعة في ظل التحول نحو عالم متعدد الأقطاب.

من جانبه عبر الوزير جايشانكار عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سورية في مختلف المجالات، والوقوف الي جانبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مشيراً إلى دعمها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت صباح يوم أمس أعمال المناقشة العامة لدورتها الـ 79 حيث أدلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بكلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن العالم في طور التحول من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، ولذلك فإنه يقف على حافة مرحلة انتقالية، تتصاعد خلالها الصراعات دون وجود قواعد واضحة حيث تتزايد انتهاكات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الحكومات وغيرها، دون أن يتحمل هؤلاء أي عواقب تذكر داعياً في هذا الإطار إلى إجراء إصلاحات في هيكل النظام الدولي القائم بما في ذلك مجلس الأمن.

كما تطرق الأمين العام إلى النزاعات المستمرة في العالم، ومنها الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تمثل كابوساً يهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الحرب، وأن لبنان بات اليوم على حافة الهاوية، ودعا المجتمع الدولي إلى حشد الجهود لوقف إطلاق النار.