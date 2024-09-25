سوريون يستيقظون ليجدوا أنفسهم خارج البلاد!

في صباح الأحد 23 سبتمبر 2024، تفاجأ عدد من السوريين بأنهم قد تم استبعادهم من الاستفادة من خدمات البطاقة “الذكية”، حيث تلقوا رسائل نصية تُفيد بأنهم “خارج البلاد” على الرغم من أنهم داخل سورية.

الرسائل التي وصلت إلى بعض المشتركين عبر خدمة “SMS” أشارت إلى أن الاستبعاد جاء بسبب السفر خارج البلاد لأكثر من عام.

وأضافت الرسائل أن في حال وجود خطأ، يجب على المتضررين مراجعة أقرب فرع للهجرة والجوازات لتصحيح الحالة.

عدد من المواطنين اشتكوا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود أخطاء في النظام تؤدي إلى اعتبارهم مسافرين، مما يتسبب في استبعادهم من الدعم الحكومي.

ووصفوا هذه المشكلة بأنها ليست جديدة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات دقيقة لتجنب مثل هذه الأخطاء.

نشر أحد المتضررين، “أحمد. خ”، عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “أنا خارج القطر؟!!.. ع فكرة جواز سفر ما عندي..! معقول أكون مسافر بطريقة غير شرعية وما إلي خبر؟”.

في سياق متصل، سبق أن تفاجأ العديد من المواطنين عند منافذ بيع الخبز برفع الدعم عنهم دون إشعار مسبق.

وأكدوا أن معايير رفع الدعم لا تنطبق عليهم، مشيرين إلى أن استعادة الدعم تتطلب معاملات وإجراءات طويلة.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت سابقاً عن استبعاد المستفيدين من الدعم الحكومي الذين غادروا البلاد لأكثر من عام، وذلك بعد تحديث سجل الهجرة والجوازات.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على “تيليغرام” أن التحديثات الأخيرة تم تنفيذها لضمان ربط بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ببيانات وزارة الداخلية – إدارة الهجرة والجوازات، وأكدت أن الاعتراضات المقدمة عبر منصة المواطن تتم معالجتها بشكل تلقائي وفوري.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المستحقين الذين يعودون إلى البلاد سيتم استرجاع دعمهم بشكل تلقائي بعد ثلاثة أشهر من عودتهم دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.



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