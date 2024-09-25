من هي المبعوثة الأمريكية الجديدة إلى سوريا

تعتبر نتاشا فرانشيسكي، القادمة من شمال كاليفورنيا، دبلوماسية ذات خبرة واسعة، حيث تولت عدة مناصب دولية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في العالم العربي. شغلت مؤخراً منصب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تونس حتى 30 يوليو، بعد ثلاث سنوات من العمل في السفارة هناك، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

فرانشيسكي أيضاً شغلت سابقاً منصب نائبة مديرة مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية ونائبة المستشارة السياسية في السفارة الأمريكية ببغداد.

كما كانت نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في سلوفاكيا، وعملت مديرة مكتب شؤون القوقاز والنزاعات الإقليمية في وزارة الخارجية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، شغلت مناصب دبلوماسية في بلدان عدة مثل باكستان، كازاخستان، البوسنة، وروسيا.

لعبت فرانشيسكي دوراً بارزاً في تعزيز علاقات الناتو مع شركائه في الشرق الأوسط وأفريقيا، عندما كانت نائبة المستشارة السياسية في البعثة الأمريكية لدى الناتو.

تتمتع فرانشيسكي بخلفية قانونية قوية، حيث تخرجت من كلية سوارثمور وحصلت على درجة الماجستير من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس.

تسلمت فرانشيسكي مؤخراً منصب مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وبلاد الشام، خلفاً لـ إيثان غولديريتش الذي شغل المنصب منذ 20 سبتمبر 2021 قبل تقاعده. يعتبر غولديريتش أكثر خبرة في السلك الدبلوماسي حيث بدأ مسيرته منذ أوائل التسعينيات.

الولايات المتحدة تعيّن مبعوثاً خاصاً للملف السوري، وتوكل إليه مهمة متابعة الشؤون السياسية والتنسيق بين الأطراف المختلفة في النزاع السوري وواشنطن.

وكالات