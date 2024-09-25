دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معادٍ قبالة سواحل طرطوس

أعلنت مصادر ميدانية في طرطوس، الثلاثاء، أن دفاعاتنا الجوية اعترضت هدفًا معاديًا قرب السواحل السورية.

و أطلقت الدفاعات الجوية السورية صاروخًا اعتراضياً باتجاه جسم مجهول في الأجواء فوق المياه الإقليمية قبالة مدينة طرطوس.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف المشتبه به كان طائرة مسيرة، حيث تمكنت دفاعاتنا الجوية من تدميره بنجاح.

يأتي هذا الحادث بعد تحذيرات سورية سابقة بشأن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

وفي بيان سابق، شددت وزارة الخارجية على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعكس فشل تلك الهجمات في إضعاف سورية أو تحويل موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى تصميمها على استعادة الجولان المحتل.



