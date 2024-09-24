8 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية في أبراج القلعة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال سيارة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق نفسه، قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين في حيي تل الهوا والصبرة بالمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 41455 شهيداً و95878 جريحاً.