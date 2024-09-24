المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي بسلسلة غارات وتحقق إصابات مباشرة

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على لبنان وقطاع غزة نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم سلسلة هجمات ضد مواقع للعدو الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيان للمقاومة إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، قصف مقاتلونا مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2 ثلاث مرات اليوم”.

كما أعلنت المقاومة عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2، وقاعدة عاموس “القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للعدو بالمنطقة الشمالية” بصلية من صواريخ فادي 1.

وقصفت المقاومة ‏مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كم بصلية من صواريخ فادي 2.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس الأول أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي ودبابة، موقعة طاقهما بين قتيل ومصاب.