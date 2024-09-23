النقل تعتمد نماذج جديدة للوحات المركبات في سوريا

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن 16 نموذجاً جديداً للوحات المركبات في سوريا، بحسب فئة المركبة، يجري اعتمادها تدريجياً، على أن تبدأ من محافظتي دمشق وريفها مطلع الشهر القادم، وتستكمل خلال ثلاث سنوات.

وتشمل النماذج الجديدة، إلغاء اسم المحافظة، ومكوّنة من سبعة أرقام، بحسب وزارة النقل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “الأعمال الفنية والتقنية تستكمل لإنجاز مشروع لاستبدال لوحات المركبات في سوريا، وبشكلٍ تدريجي خلال مدة ثلاث سنوات، ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد ومدروس يُعلن بشكلٍ رسمي عبر مواقعنا الرسمية المعتمدة”.

وأضافت النقل، أن “بداية الاستبدال ستكون في دمشق وريف دمشق اعتباراً من 1 تشرين الأول القادم، ثم تتوالى تدريجياً في بقية المحافظات وفق مواعيد تحدد وتعلن لاحقاً”.

وتابعت النقل، “يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى للمعاملات التالية (تسجيل أول مرة – نقل ملكية – تبدلات فنية ما عدا معاملات القاطرات والمقطورات – تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة – تغيير فئة – إعادة إلى السير – عقد تسوية وضع – تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014 – تثبيت خط سير مركبة استثمار)”.

وبررت الوزارة قرارها، بأن “اللوحات المستخدمة حالياً تعود للعام 1996، وهي اليوم ومع تزايد أعداد المركبات باتت لا تلبّي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة، الأمر الذي يتسبب بتكرار نفس الرقم بين المحافظات ولنفس الفئة أحياناً (عامة – خاصة)”.

يُذكر أنه يمكن الحصول على اللوحة الجديدة وفق المعاملات المذكورة من أي مديرية نقل مركزية في كل محافظة، وسعر اللوحة سيكون بحدود كلفتها، إذ تم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ 125 ألف ليرة سورية، بحسب الوزارة.