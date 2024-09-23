وفاة عامل سوري إثر سقوطه من بناء سكني مرتفع في تركيا

23-09-2024

وفاة عامل سوري إثر سقوطه من بناء سكني مرتفع في تركيا

توفي لاجئ سوري يعمل في مجال الإنشاءات بعد سقوطه من بناء سكني مرتفع في ولاية “مرسين” جنوبي تركيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

وأفادت الوسائل، أن “الشاب، محمد جاسم الفحل، الذي ينحدر من ريف الرقة الشمالي، تعرّض لإصابات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله”.

وتعكس هذه الحادثة المخاطر الكبيرة التي يواجهها العمال السوريون في تركيا، إذ يعمل العديد منهم في ظروف غير آمنة ودون الحصول على تصاريح عمل.

وتتنوّع أعمال السوريين في تركيا بين الإنشاءات والمصانع والأعمال الزراعية، ما يعرّضهم لخطر الإصابات المتكررة، التي قد تؤدّي في كثير من الحالات إلى الوفاة.

يُشار إلى أنه لا تتوفّر أرقام دقيقة حول عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في تركيا، ولكن تشير التقديرات إلى أن هناك نسبة قليلة منهم فقط، إذ ان معظم العمال يعملون بدونها ما يزيد من تعرّضهم للحرمان من التعويضات وحقوقهم الأساسية.

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