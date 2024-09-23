من هو معتز تيسير قطان وزير الموارد المائية الجديد؟

كُلّف محافظ ديرالزور “معتز تيسير قطان” بمنصب وزير الموارد المائية في الحكومة الحالية، خلفاً لسلفه المهندس “حسين مخلوف”، ليكون أحد الوزراء الجدد الذين اختارهم المكلّف بتشكيل الحكومة “محمد الجلالي”.

ولد “قطان” عام 1966، وهو حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1989، وماجستير في إدارة الأعمال – الإدارة التنفيذية عام 2018 من المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA).

وتولّى “قطان” منصب محافظ ديرالزور في أيار الماضي، وقبل ذلك كان المدير العام المكلّف في “المدينة الصناعية في عدرا” منذ 2023 وحتى تولّيه منصب المحافظ.

وشغل “قطان” بين عامي 2021 و 2023 منصب معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس والخدمات الفنية، كذلك معاوناً للوزير للشؤون الفنية في الوزارة نفسها بين عامي 2015 و 2021.

وشغل “قطان” أيضاً منصب مدير المجالس المحلية في محافظة ريف دمشق بين عامي 1999 وحتى 2013.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، الاثنين، مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور “محمد غازي الجلالي”.

وتألفت الوزارة من 27 حقيبة حافظ خلالها عدد من الوزراء على مناصبهم وهم: العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع، واللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، وسلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، وأحمد السيد وزيراً للعدل، ومحمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة.

إضافةً لمحمد عامر المارديني وزيراً للتربية، وفراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وإياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات، وزهير خزيم وزيراً للنقل، وأحمد بوسته جي وزير دولة، ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف المحتفظ بمنصبه منذ 2007.