شركات طيران عالمية تعلّق رحلاتها إلى بيروت وطهران وتل أبيب

علقت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى بيروت وطهران و”تل أبيب”، بعد ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط، وفق ماذكرته وسائل إعلام.

وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية، الاثنين، استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى “تل أبيب” حتى 14 تشرين الأول، كما قررت شركة “لوفتهانزا” الألمانية إلغاء الرحلات إلى تل أبيب أيضاً حتى التاريخ نفسه، فيما قررت استمرار تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 26 تشرين الأول، وإلغاء الرحلات إلى طهران حتى التاريخ نفسه أيضاً.

وألغت وحدة “ترانسافيا” للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى “تل أبيب” حتى 31 آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من تشرين الثاني.

ونصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتباراً من الثامن من آب حتى الرابع من تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.

ويشن كيان الاحتلال “الإسرائيلي” عدواناً على قرى وبلدات جنوب لبنان والبقاع، مستهدفاً الأحياء السكنية والمدنيين، فيما أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية” سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الأعلى والأسفل وقضاء الناصرة وصفد و”كاحل” وطبريا.



يذكر أنّ المقاومة اللبنانية استهدفت فجر الأحد الفائت، قاعدة “رامات ديفيد” ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة “رفائيل” المتخصصة وذلك في إطار الرد الأولي على “مجزرة البيجر” وتكرار الاعتداءات “الإسرائيلية” على لبنان.