التربية اللبنانية: إقفال المدارس في عدد من المناطق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم وغداً في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الحلبي قوله في بيان: إن هذا الإجراء يأتي نظراً لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة ، ما يشكل خطراً على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية المذكورة.

ودعا الوزير الحلبي مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.

ويشن العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم غارات مكثفة على مختلف قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي وصولاً إلى الشمال، ما أوقع شهيدا وعشرات الإصابات بين المدنيين، وأضراراً مادية جسيمة.