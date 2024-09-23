23-09-2024
قوات الاحتلال الأمريكية ترفع جاهزيتها في قاعدتي كونيكو وحقل العمر
أفادت مصادر ميدانية أن القوات الأمريكية رفعت مستوى التأهب في قاعدتيها غير الشرعيتين في حقل غاز “كونيكو” و”حقل العمر” النفطي بريف دير الزور شرقي سورية، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان.
ووفقاً لمصدر تحدث فإن هذه الإجراءات تأتي كخطوة احترازية تحسباً لأي هجمات محتملة قد تستهدف القاعدتين.
وذكر المصدر أن الطيران المروحي الأمريكي كثّف من طلعاته الجوية في سماء المنطقة المحيطة بالقاعدتين، في حين بدأت دوريات عسكرية بتسيير مهامها بشكل متزايد في المنطقة.
كما شهدت البلدات القريبة من القاعدتين تعزيزات أمنية على الطرق الرئيسية من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد إعلان فصائل عراقية مسلحة عن استهدافها لقاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق، كرد على الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة.
سبوتنيك
إضافة تعليق جديد