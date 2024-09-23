قوات الاحتلال الأمريكية ترفع جاهزيتها في قاعدتي كونيكو وحقل العمر

أفادت مصادر ميدانية أن القوات الأمريكية رفعت مستوى التأهب في قاعدتيها غير الشرعيتين في حقل غاز “كونيكو” و”حقل العمر” النفطي بريف دير الزور شرقي سورية، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان.

ووفقاً لمصدر تحدث فإن هذه الإجراءات تأتي كخطوة احترازية تحسباً لأي هجمات محتملة قد تستهدف القاعدتين.

وذكر المصدر أن الطيران المروحي الأمريكي كثّف من طلعاته الجوية في سماء المنطقة المحيطة بالقاعدتين، في حين بدأت دوريات عسكرية بتسيير مهامها بشكل متزايد في المنطقة.

كما شهدت البلدات القريبة من القاعدتين تعزيزات أمنية على الطرق الرئيسية من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد إعلان فصائل عراقية مسلحة عن استهدافها لقاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق، كرد على الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة.

سبوتنيك