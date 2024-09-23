الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتسمية فيصل المقداد نائبا له

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين مرسوماً يقضي بتعيين الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية.

بموجب هذا المرسوم، تم تكليف المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية، وفق التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محمد غازي الجلالي، وشملت التعديلات تعيين بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين بدلاً من المقداد.

الدكتور فيصل المقداد هو سياسي ودبلوماسي سوري بارز، شغل عدة مناصب هامة، وكان وزيراً للخارجية منذ عام 2020. وُلد في محافظة درعا عام 1957، وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1978، كما نال درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1992.