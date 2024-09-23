افتتاح المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في العاصمة العمانية مسقط 

برعاية السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط تم اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دمشق افتتاح المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في قاعة المؤتمرات في فندق (غراند ميلينيوم) في العاصمة العمانية مسقط



المؤتمر المنعقد بتعاون بدأ منذ بداية العام الحالي بين مؤسسة وثيقة وطن السورية و هيئة الوثائق و المحفوظات العمانية يجمع مؤسسات و باحثين و متخصصين بالتوثيق و التأريخ من عدة بلدان عربية و دولية و يحضره ما يقارب ٣٠٠ مشارك من جهات و جنسيات متعددة كما تحضره معظم الجهات الحكومية العمانية علمآ أنه أكبر مؤتمر تعقده هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية العمانية منذ تأسيسها برئاسة د حمد بن محمد الضوياني الذي تحدث في كلمته خلال افتتاح المؤتمر عن التأريخ الشفوي كعامل أساسي في قراءة الواقع و كتابة التاريخ و تشجيع البحث العلمي كما أشاد بالتعاون الحاصل بين كوادر الهيئة الوطنية العمانية و مؤسسة وثيقة وطن

يرأس الوفد السوري المشارك بتنظيم المؤتمر و بتقديم الأبحاث و المحاضرات خلاله مؤسس و رئيس مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن الأستاذة الدكتورة بثينة شعبان حيث قدمت كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر ركزت خلالها على ضرورة التعاون العربي في تجربة التوثيق و كتابة التاريخ لحفظ الذاكرة و الهوية الوطنية و منعآ لتزوير الحقائق كما سيكون لها محاضرة خاصة بتجربة التوثيق و التأريخ الشفوي في سورية كما سيشارك الأكاديميون و الباحثون السوريون أعضاء الوفد في عديد من المحاضرات و الأبحاث في مجال التأريخ كتجربة و آليات



يستمر المؤتمر لثلاثة أيام تضم فقرات متعددة تناقش محاور نظرية و عملية و مستقبلية تهدف لتطوير تجربة التأريخ الشفوي على المستوى العربي