المقاومة العراقية تقصف موقعاً إسرائيليا في غور الأردن

23-09-2024

المقاومة العراقية تقصف موقعاً إسرائيليا في غور الأردن

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسيّر مساء أمس موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن بفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم رجال المقاومة بالطيران المسيّر من نوع “الأرفد” هدفاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن”.

وأشارت المقاومة إلى أن الهجوم الجديد هو الخامس هذا اليوم على أهداف للعدو الإسرائيلي مؤكدة استمرار عمليات دكّ معاقله بوتيرة متصاعدة.

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