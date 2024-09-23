تفكيك شبكة تجسس في 6 محافظات إيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات ايرانية كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل إيران وقام باعتقال أفرادها.

وقال الحرس الثوري في بيان له: “بعد الفشل المدوي للكيان الصهيوني وداعميه الغربيين وخاصة الولايات المتحدة في تحقيق أهدافه الشريرة في غزة ولبنان يحاول نقل ازماته إلى إيران هربا من مأزقه الاستراتيجي”.

وأضاف الحرس الثوري: “من أجل التصدي لهذه المؤامرة قام جهاز استخبارات الحرس الثوري بتفكيك شبكة تتكون من 12 عنصراً من المرتزقة والجواسيس للكيان الصهيوني في 6 محافظات كانت تنوي تنفيذ إجراءات لزعزعة الأمن في البلاد”.