تفكيك شبكة تجسس في 6 محافظات إيرانية

23-09-2024

تفكيك شبكة تجسس في 6 محافظات إيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات ايرانية كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل إيران وقام باعتقال أفرادها.

وقال الحرس الثوري في بيان له: “بعد الفشل المدوي للكيان الصهيوني وداعميه الغربيين وخاصة الولايات المتحدة في تحقيق أهدافه الشريرة في غزة ولبنان يحاول نقل ازماته إلى إيران هربا من مأزقه الاستراتيجي”.

وأضاف الحرس الثوري: “من أجل التصدي لهذه المؤامرة قام جهاز استخبارات الحرس الثوري بتفكيك شبكة تتكون من 12 عنصراً من المرتزقة والجواسيس للكيان الصهيوني في 6 محافظات كانت تنوي تنفيذ إجراءات لزعزعة الأمن في البلاد”.

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