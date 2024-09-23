سوري يعثر على نصف مليون ليرة تركية و يعيدها إلى صاحبها

احتفت وسائل إعلام تركية بتصرف رجل سوري أظهر أمانة استثنائية عندما أعاد مبلغًا كبيرًا من المال لصاحبه التركي في منطقة أيدين بتركيا.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن السوري إدريس، الذي يعمل في جمع الورق والنفايات القابلة لإعادة التدوير، عثر على حقيبة مليئة بالنقود وطلب من جاره مساعدته في تسليمها للشرطة.

وفي وقت لاحق، تواصلت الشرطة مع صاحب المال، وهو مواطن تركي كان قد أبلغ عن فقدان مبلغ قدره 500 ألف ليرة تركية. وعندما وصل إلى مركز الشرطة، عبّر عن تأثره البالغ واحتضن إدريس باكيًا.

وعقب تسلمه النقود، علّق الرجل قائلاً: “دائمًا ما يوجهون الانتقادات للسوريين، لكنهم لا يرون ما يفعله بعضهم من مواقف نبيلة كهذه”.

وكالات