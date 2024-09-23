الكيان الإسرائيلي يتهم سوريا ببناء منشأة نووية

اتهم الكيان الاسرائيلي سوريا بتشييد منشأة نووية سرية في دير الزور بهدف إنتاج “البلوتونيوم”، وذلك بدعم مباشر من إيران، مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإسرائيلية، موشيه إدري، في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا. وأشار إدري إلى أن سوريا قامت ببناء منشأة نووية غير معلنة في دير الزور مخصصة لإنتاج “البلوتونيوم”، بدعم إيراني، مشدداً على أن الحكومة السورية لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالضمانات النووية لأكثر من عشر سنوات.

ودعا إدري المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، محذراً من أن إيران تبقى “المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وتهدد السلام والأمن العالمي”. وأكد أن إيران تسعى لتطوير برنامج نووي عسكري يهدف إلى إنتاج عدة أسلحة نووية، مشيراً إلى أن طهران تواصل تعزيز هذا البرنامج من خلال الحصول على التكنولوجيا والمعرفة الضرورية، إلى جانب المواد الانشطارية بكميات مثيرة للقلق.

وأكد إدري أن “امتلاك إيران أسلحة نووية وأنظمة إطلاق متقدمة ليس خياراً يمكن لإسرائيل أو العالم تحمله أو قبوله”. يُذكر أن “البلوتونيوم” هو عنصر كيميائي مشع يُستخدم في إنتاج الأسلحة النووية وتوليد الطاقة النووية، حيث يمتاز بإمكانية إحداث تفاعلات انشطارية قوية، مما يجعله أساسياً في صنع القنابل والمفاعلات النووية.

في السياق ذاته، زار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، سوريا في آذار الماضي والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم بحث سبل استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وكالات