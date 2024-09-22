إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

22-09-2024

إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسي، خلال الليلة الماضية 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إنه “تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 6 فوق بحر آزوف، و4 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق كورسك، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات أستراخان وبيلغورود وفورونيج”.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

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