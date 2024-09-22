قتلهما جَدّهما !

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادثة الحريق الذي أودى بحياة طفلين في منزل بحي قنينص بمدينة اللاذقية، وذكرت أنه بالتحقيقات تمت معرفة مرتكب الجريمة والقبض عليه.

وحسب مقطع مصور نشرته الوزارة، فقد كشف قسم شرطة مدينة اللاذقية الشمالي ملابسات الحادثة بعد الإبلاغ من قبل فوج إطفاء اللاذقية عن نشوب حريق في المنزل المذكور وعقب الإخماد تم العثور على جثتين لطفلين ( 5 سنوات – 8 سنوات) وبعد نقلهما إلى المشفى تبين أنهما تعرضا للذبح قبل اندلاع الحريق.

وبالمتابعة وجمع الأدلة تمت معرفة مرتكب الجريمة والقبض عليه وهو جد الطفلين وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بأنه أقدم على فعلته بسبب خلافات عائلية، وقام بذبح الطفلين بواسطة سكين وافتعال الحريق وإسعاف نفسه للمشفى.

وتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص.