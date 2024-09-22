10 بالمئة من مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة 

في إطار التوجه الحكومي للاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة لتأمين الطاقة الكهربائية، وزيادة مساهمتها في ميزان الطاقة الوطني وخاصة في القطاع الصناعي، تم اليوم تدشين وربط أربعة مشاريع شمسية كهروضوئية جديدة في المدينة الصناعية بحسياء، منها مشروع مجمع شركات المتين الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الاستطاعة المركبة على سطح هنغار الذي سيعمل على تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء بنسبة 40 بالمئة.



أكثر من 15900 لوح شمسي تم تركيبها في هذه المشاريع باستطاعة إجمالية 9,2 ميغا واط، حيث تم ربط ثلاث محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 6,2 ميغا واط في مجمع شركات المتين بالمدينة الصناعية بحسياء موزعة على شركة المتين المحدودة المسؤولية بقدرة 3000 كيلو واط وشركة المتين لإنتاج القساطل البلاستيكية وأكياس الإسمنت بقدرة 2130 كيلو واط وشركة سما لصناعة مواد التغليف بقدرة 1300 كيلو واط، ما يجعله أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الاستطاعة المركبة على سطح هنغار، إضافة لمشروع رابع تم فيه ربط محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 3 ميغا واط الذي يهدف لبيع كامل إنتاجه من الكهرباء.

وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال المهندس غسان الزامل أكد في تصريح إعلامي أن هذه المحطات هي ثمرة التشريعات التي أصدرها وبتنفيذ لخطة وبرامج وزارة الكهرباء والتشريعات الأخيرة التي أصدرها الرئيس بشار الأسد بخصوص الطاقات المتجددة التي كان لها الأثر الكبير بزيادة كبيرة في عدد هذه المشاريع حيث وصلنا لأكثر من 140 ميغاواط على مستوى القطر تم ربطها على الشبكة الكهربائية وهناك مشاريع مهمة سيتم ربطها قريباً واستطعنا بالفترة الماضية أن نصل لنسبة جيدة من هذه الخطط رغم كل التحديات.

كما بين الزامل أن هذه المشاريع مهمة جداً ومن أكثر المشاريع جدوى اقتصادية للاستثمار في الطاقات المتجددة، فهو استثمار رابح ووزارة الكهرباء تشجع على هذه المشاريع.

وكشف وزير الكهرباء عن تنفيذ مشاريع كبيرة سيتم الإقلاع بها في القريب العاجل وسيكون لها مردود جيد على الاقتصاد الوطني وعلى توفير ساعات تغذية أكبر للمواطنين.

وأوضحت هيئة الاستثمار السورية إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18لعام2021، وحتى تاريخه إذ بلغ 17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297مليار ليرة سورية تؤمن 526 فرصة عمل باستطاعة 300 ميغاواط، وأنه يشكل عدد الإجازات في قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار، وبلغ إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ بداية عام 2024/9 مشاريع بتكلفة تقديرية 614 مليار ليرة سورية وتؤمن247 فرصة عمل باستطاعة 68 ميغاواط، مع الإشارة إلى أنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي 5 مشاريع و7 مشاريع أخرى في طور التجهيز.

وكان معاون مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي كشف عن عدد المشاريع الكهروضوئية المرخصة بموجب أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته والتي تم تنفيذها حتى تاريخه نحو /150/ مشروعاً باستطاعة إجمالية تصل إلى /130/ ميغاواط، في حين أن المشاريع الريحية المنفذة حتى تاريخه تقتصر على العنفتين الريحيتين المركبتين على طريق حمص طرطوس باستطاعة /5/ ميغاواط



الوطن