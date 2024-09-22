استقرار أسعار البطاطا في سوق هال دمشق

أوضح محمد العقاد، عضو لجنة تجار ومصدري سوق هال دمشق، أن أسعار البطاطا في السوق تتراوح بين 7-10 آلاف ليرة سورية للكيلو، مشيراً إلى أن هذا السعر يُعتبر طبيعياً مقارنةً بتكاليف الإنتاج الفعلية.

وأكد العقاد أنه بفضل تخزين البطاطا من قبل المزارعين والتجار، تم الحفاظ على استمرارية توفرها في السوق، مضيفًا أنه لو لم تتم عمليات التخزين، لكان الموسم مهدداً، وربما اضطرّت الحكومة لاستيراد البطاطا بأسعار أعلى تصل إلى 15-20 ألف ليرة للكيلو، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد المرتبطة بسعر الصرف والعملات الأجنبية.

كما نوّه بأن المزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين البطاطا واجهوا خسائر بسبب التكاليف الإضافية المتعلقة بالمازوت ورسوم النقل وفقدان الوزن الناتج عن التخزين، مشيراً إلى أن البطاطا المباعة حالياً تحتفظ بالسعر نفسه الذي كانت عليه وقت التخزين، وهو بين 7-9 آلاف ليرة.

وأضاف العقاد أن سورية قد تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من البطاطا مع بدء موسم الحصاد الخريفي، نظراً لاتساع المساحات المزروعة في مختلف المحافظات السورية مثل حمص، حماة، دمشق، ودرعا.

وفيما يتعلق بالكميات الواردة إلى سوق الهال، أوضح العقاد أن نحو 250-300 طن من البطاطا تصل يومياً، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات دمشق، وأسعارها تُعتبر معقولة للمواطن.

ورغم ذلك، أشار العقاد إلى أن الدعم الحكومي للمزارعين بات شبه متوقف، حيث لا توفر الحكومة سوى 15-20% من بذور البطاطا، ولا تقدم دعماً كافياً في ما يتعلق بالأسمدة أو المحروقات.

وأكد أن الفلاحين يعتمدون بشكل أساسي على التجار في تأمين المازوت، مما يرفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي يؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك.

من جهة أخرى، ذكر أحد سائقي شاحنات نقل الخضار أن تكلفة نقل البطاطا من درعا إلى دمشق ارتفعت بشكل كبير، حيث أصبحت تبلغ 1.5 مليون ليرة مقارنةً بـ500 ألف ليرة سابقاً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ناتجة عن نقص المازوت وارتفاع أسعاره.



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