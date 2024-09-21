21-09-2024
لبنان: عدوان إسرائيلي يستهدف قرى في الجنوب والبقاع
شن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على بلدات عيتا الشعب والطيبة والخيام الحدودية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً بلدات ياطر، ومجدل زون، والزرارية، وأنصار، وأطراف بلدة زبقين الجنوبية.
وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الغارات طالت بلدات عين قانا والمحمودية والعيشية الجنوبية، ومنطقة الجرمق عند مجرى نهر الليطاني، ومجرى نبع الطاسة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بالغارات منطقة محيطة بلدة زلايا في البقاع الغربي، شرقي لبنان.
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