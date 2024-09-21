توقعات بانخفاض أسعار اللحوم مع حلول فصل الشتاء

توقع محمد يحيى الخن، رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق، انخفاضاً محتملاً في أسعار الأغنام والعجول في سورية مع بداية فصل الشتاء، بشرط استمرار حالة الركود وضعف الطلب في الأسواق.

وأوضح الخن أن المربين يواجهون تحديات كبيرة في تغذية المواشي، مما يدفعهم إلى بيعها بأسعار أقل من التسعيرة الحكومية لتصريف الكميات المتوفرة لديهم.

وذكر أن تكاليف غذاء الأغنام باتت عبئاً على المربين، ما يعزز من احتمالية خفض الأسعار.

وفي سياق آخر، كشف الخن عن رفض وزارة الاقتصاد لمقترح يسمح باستيراد اللحوم المجمدة، والتي كان من المتوقع أن تكون بأسعار أقل من اللحوم المحلية.

ورغم هذا الرفض، أشار الخن إلى أن استيراد اللحوم المجمدة لن يؤثر على مبيعات اللحوم المحلية، حتى لو كانت المستوردة أرخص، موضحاً أن شريحة كبيرة من المواطنين قد تلجأ لشراء اللحوم المجمدة نظرًا لصعوبة قدرتهم على تحمل تكلفة اللحوم المحلية.

وأضاف الخن أن تصدير الأغنام من سورية مستمر، مع سوق الخليج كأكبر المستهلكين للأغنام السورية، مبيناً أن الإنتاج المحلي من الأغنام يحقق فائضاً يتجاوز احتياجات السوق الداخلية.



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