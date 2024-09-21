وفاة امرأة وابنتها بسبب حريق في ريف طرطوس

لقيت امرأة وابنتها مصرعهما يوم الجمعة نتيجة حريق اندلع في منزلهما بقرية كفرفو في ريف طرطوس.

وذكر مصدر محلي أن “الحريق اندلع في المنزل حوالي الساعة 12 ظهراً، ما أدى إلى محاصرة المرأة وابنتها داخل المنزل، ولم تتمكنا من الفرار”.

وأوضح المصدر أن “فرق الإطفاء التابعة لوحدة إطفاء الصفصافة قامت بفتح مدخل في الجدار لمحاولة إنقاذ المرأة، التي كانت في الثلاثينيات من عمرها، وابنتها البالغة من العمر 16 عاماً، ولكن تم نقلهما إلى مشفى الباسل مفارقتين الحياة”.

وأشار المصدر إلى أن سبب الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد وفاة شخص وإصابة آخر بحروق متفاوتة جراء حريق اندلع في متجر مخصص لصيانة أدوات الصيد في مدينة السويداء.



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